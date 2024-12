Oggi intervento sulla "Dorsale Fiora"

Acquedotto del Fiora effettuerà oggi quattro interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice "Dorsale Fiora" in località Matteaccio e strada dell’Abbadia nel comune di Capalbio e in località Campigliola nel comune di Manciano. Gli interventi inizieranno alle 7 e termineranno alle 17, il normale flusso idrico verrà ripristinato entro le 21. Nel comune di Capalbio rimarranno chiuse nel pomeriggio (la mattina le lezioni si svolgeranno regolarmente) le scuole che effettuano il rientro: la scuola dell’infanzia a Borgo Carige, le primarie di Capalbio e Capalbio Scalo e la scuola secondaria di Capalbio. Nel comune di Monte Argentario l’interruzione interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza. Durante l’intervento e nelle ore successive si potranno verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico.