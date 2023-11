Offese alla Giorgieri. Solidarietà dal Comune

La solidarietà all’assessora Mirjam Giorgieri arriva anche dai dipendenti del Comune. "In questi giorni in cui l’attenzione contro la violenza sulle donne è al massimo – si legge nella lettera corredata da 85 firme di dipendenti del Comune di Follonica – vogliamo esprimere la nostra personale solidarietà all’assessora Giorgieri, bersaglio da quasi un anno di attacchi sessisti e pesanti violenze verbali, perpetrate e diffuse attraverso i social, provenienti da profili non identificabili". Poi proseguono: "Non dobbiamo sottovalutare le parole come strumento di sottomissione e violenza psicologica. Non possiamo considerare normale quello che sta accadendo. Non possiamo accettare che una giovane donna, mamma e moglie, debba essere costretta a subire offese e illazioni solo per essere assessora e amministratrice. Chiediamo – chiudono i dipendenti – alle autorità competenti di porre fine a questo indecente e inaccettabile attacco alla persona perchè abbiamo bisogno di credere nella giustizia".