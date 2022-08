Nuovo look per il centro storico: i lavori

Varato il piano pluriennale delle opere pubbliche per il centro storico lagunare, un piano che prenderà il via con la ristrutturazione completa dell’immobile ex palestra della Pista, zona tennis.

"Si tratta di un recupero edilizio molto importante – dicono il sindaco, Andrea Casamenti, e il consigliere con delega ai Lavori pubblici, Roberto Berardi –. Ma oltre a questo abbiamo programmato e finanziato anche il restauro delle Logge in piazza Eroe dei Due Mondi, sempre nel centro storico, nel Palazzo del Governatore Spagnolo".

"La giunta – spiegano ancora Andrea Casamenti e Roberto Berardi – ha previsto inoltre la manutenzione straordinaria dell’auditorium comunale di Orbetello (già stanziati 250mila euro), nel Palazzo del Frontone di Talamone".

Nel piano pluriennale è stato inerito anche il restauro delle Porte Storiche di Orbetello (entrambe le facciate), con illuminazione (già stanziati 320mila euro).

"Per I giovani – sottolineano Casamenti e Berardi –, prevista e finanziata la realizzazione della sala attrezzata della musica per i ragazzi del paese e per gli amanti della musica, sempre nel centro cittadino. Sarà poi rifatte la pavimentazione di Corso Italia e sarà completamente ristrutturata piazza del Popolo".

"L’amministrazione, inoltre – dicono sindaco e consigliere – ha programmato anche il recupero del di proprietà comunale in via Farini, per realizzarvi e poi aprirvi i nuovi bagni pubblici, il cui utilizzo sarà a pagamento. I locali saranno gestiti da privati che dovranno garantire l’assoluta pulizia giornaliera".

"Terminati in questi giorni i lavori da parte del Comune nel Palazzo ex Tribunale di Orbetello – concludono i due amministratori –. Gli interventi sono costati oltre 150mila euro. Le varie associazioni cominceranno a rientrare nell’immobile secondo un cronoprogramma e partendo nei prossimi giorni dal Corpo Bandistico Città di Orbetello".

Michele Casalini