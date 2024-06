Nuovi servizi a Roselle. Infopoint, quante novità

GROSSETO

Da domani l’infopoint di Roselle riaprirà le proprie porte. La gestione della struttura è affidata alla cooperativa Le Orme, un team di esperti e professionisti nel settore del turismo guidati dal presidente Gianluca Soldateschi. L’antica città etrusco-romana di Roselle è uno dei siti archeologici più affascinanti della Maremma e grazie all’aiuto di guide esperte, turisti e residenti avranno la possibilità di scoprire questo luogo affascinante attraverso visite guidate programmate. Inoltre, l’infopoint offrirà esperienze culturali, enogastronomiche e ludiche per famiglie e bambini. Nutrito il calendario eventi: tra le attività proposte veri e propri "laboratori del gusto di vivere" con degustazioni, archeologia, sport, danza, teatro itinerante e site specific.

"Siamo orgogliosi – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – di poter annunciare il ritorno dell’infopoint di Roselle. L’obiettivo è quello di far divenire la struttura un punto di riferimento per iniziative di vario tipo, oltre che un luogo di informazioni".

Soddisfatto anche il presidente della cooperativa Le Orme, Gianluca Soldateschi. "La riapertura rappresenta un’opportunità unica per promuovere e valorizzare il patrimonio storico e culturale di Roselle. Siamo entusiasti di guidare questo progetto e di offrire ai visitatori esperienze indimenticabili".

Gli eventi all’infopoint sono gratuiti. Sono a carico dei partecipanti il biglietto d’ingresso agli scavi e l’apericena.

Gli appuntamenti prenderanno il via venerdì alle 18 con la mini conferenza dal titolo "Approvvigionamento idrico a Roselle" a cura di Simone Moretti. A seguire "Vini e suoli", degustazione a cura di una maestra assaggiatrice Onav che presenterà i vini ottenuti con uve coltivate in terreni calcareo-marnosi. Apericena e visita guidata notturna al Parco archeologico.

Venerdì 12 luglio alle 17 ci sarà "Storia di un mosaico romano", laboratorio per bambini e famiglie, un modo giocoso per apprendere, con storytelling, creatività e realizzazione di un piccolo manufatto. Poi visita guidata tematica per i piccoli alla Domus dei mosaici e all’area archeologica.

Venerdì 19 luglio alle 19 "La città etrusco-romana di Roselle: cosa sappiamo della sua storia", mini-conferenza a cura del professor Zifferero del Polo Universitario Grossetano.