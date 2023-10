Nuovi loculi nei due centri. Tutto deciso

Nuovi loculi da fare con urgenza nei cimiteri di Porto S.Stefano e Porto Ercole. Saranno 24 i posti che verranno aggiunti dal Comune nell’area santostefanese, con i lavori che inizieranno a breve, mentre in quella portoercolese i loculi sono in dirittura di arrivo e saranno ben 120.

Per quanto riguarda Porto Santo Stefano, la spesa per realizzare i nuovi loculi sarà di 90mila euro ed è stato già affidato il servizio di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori all’ingegnere Davide Metrano. "Su Porto Santo Stefano c’è una vera urgenza di realizzare dei nuovi loculi – sottolinea il sindaco Arturo Cerulli –. I posti si stanno esaurendo. Stiamo inoltre iniziando una verifica di alcune tombe e alcuni loculi che apparentemente sembrano abbandonati e in cui sembra che non venga rinnovata la concessione. Se non verrà rinnovata il Comune la riprenderà per poterne disporre in futuro. Verrà presto affisso un foglio nei posti in cui la concessione è decaduta per avvisare i parenti se vogliono rinnovarla. Per quanto riguarda i nuovi loculi, verranno posizionati all’inizio del cimitero nell’angolo a destra dopo l’ingresso, dove si trovavano le vecchie postazioni dedicate ai bambini del ‘900, che verranno demolite per fare spazio a quelle nuove. Saranno 24 e si tratta comunque di un primo stralcio, dovremo poi continuare a farne altri successivamente". Novità anche per quanto riguarda il cimitero di Porto Ercole. "Lì siamo messi molto meglio – aggiunge Cerulli –. Siamo in dirittura di arrivo per la fine dei lavori su 120 nuovi loculi, l’opera terminerà a inizio novembre. Stanno per essere completati e presto saranno a disposizione".

Andrea Capitani