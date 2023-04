"Nuova sfida per una doppia inclusione"

"E’ la prima volta che Tuttiateatro collabora con un’altra Compagnia, almeno con questa modalità". E’ quanto sottolineano i responsabili dell’associazione grossetana in vista dello spettacolo di sabato alle 21 nella sala Friuli, al San Francesco.

"Negli anni – continuano – abbiamo sempre fatto i nostri spettacoli, dove a volte si sono aggiunti, soprattutto per fare delle sostituzioni, attori del Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio, attori che ci aiutano sempre anche nel backstage, in particolare modo per il montaggio delle scenografie; però sono sempre venuti loro da noi, adattandosi a quello che era un nostro spettacolo, mentre stavolta siamo noi che, ospiti di un’altra Compagnia, ci adattiamo e ci inseriamo in un contesto nuovo. E’ una doppia inclusione: una novità per i nostri ragazzi e una nuova sfida per abbattere le barriere".