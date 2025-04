Nuova frontiera del rimessaggio. A Cala Galera inaugurato ascensore da 570 tonnellate

MONTE ARGENTARIOInaugurato il nuovo travel lift da 570 tonnellate alla Nautica di Cala Galera. Per la società che si occupa di rimessaggio, riparazione e refit di ogni tipo di yacht si tratta di un investimento che permetterà di effettuare operazioni di alaggio e varo anche di imbarcazioni fino a 50 metri di lunghezza, rafforzando ulteriormente la capacità operativa e offrendo nuovi servizi al settore della nautica. Aumenta così di ben 10 metri – il limite precedente era di 40 – la portata degli yacht che possono passare dal grande macchinario della Nautica di Cala Galera. La presentazione è avvenuta ieri mattina di fronte alle autorità comunali, all’assessore regionale Leonardo Marras, oltre ai dirigenti della Nautica e della Marina di Cala Galera e agli addetti ai lavori del settore. "Abbiamo fatto un investimento importante, con una nuova infrastruttura in cemento armato – ha detto il direttore generale Elopoldo Bartolini –. Il travel lift e il carrello ci permetteranno finalmente di lavorare con imbarcazioni fino a 50 metri all’Argentario. Facciamo un salto di qualità, questo tipo di nautica sul promontorio ancora non c’era. Prima ci dovevamo accontentare di vedere questi yacht navigare intorno alle coste, oggi abbiamo la possibilità di portarli a terra e offrire i servizi che l’Argentario sa servire". É un grosso salto di qualità anche per il territorio. "Non è stato un percorso facile, iniziato circa 8 anni fa – ha proseguito Bartolini –. Purtroppo non è stato possibile averlo prima per difficoltà burocratiche, ma senza fare polemica adesso ci siamo riusciti. Ringraziamo la Marina di Cala Galera e il dottor Cesare D’Amico, che hanno accolto in nostro input di fare questo investimento come rivalutazione del porto, del territorio e per ricaduta economica. L’avvocato Luciano Serra si è dedicato e ci ha supportato per raggiungere l’obiettivo. L’amministrazione ci ha aperto le porte nell’ottica della ricaduta per il territorio. Molto disponibile anche l’assessore regionale Leonardo Marras. La ditta Sales ha realizzato l’opera in tempi record: abbiamo distrutto la vecchia struttura a fine novembre e a fine marzo abbiamo completato la nuova. Le ditta Ascom e Abitrail hanno realizzato i macchinari. E ringraziamo anche l’ingegner Marco Pittori". "Avere barche di queste dimensioni significa sviluppo e lavoro – hanno aggiunto sindaco e vicesindaco – C’è tanto da fare". Andrea Capitani