Novità all’ex Aeronautica. Un parcheggio custodito per la stagione estiva

Un parcheggio custodito in concessione per la stagione estiva nell’ex Aeronautica militare. Proseguono le opere "provvisorie" della giunta Cerulli all’interno del 64esimo deposito di P.S. Stefano, in attesa dell’approvazione del piano operativo. Nel frattempo, per non lasciare l’area inutilizzata, sono già molte le associazioni che hanno una propria "sede" qui. L’ultima novità riguarda l’apertura a una concessione temporanea per tutta la stagione per la gestione di una parte all’interno del territorio, da utilizzare come area di parcheggio servita da navette gratuite. Sarà il Comune – e non il contrario, come di norma avviene – a fornire un contributo alla ditta che si aggiudicherà la concessione, tramite una procedura di comparazione tra gli operatori economici che presenteranno domanda. Questo per incentivare la ditta a eseguire piccoli interventi di manutenzione – come ad esempio l’illuminazione e la gestione dell’area, pulizia ed eventuali spianamenti del terreno e delle aree verdi – oltre a configurare gli stalli di sosta con la segnaletica. Il parcheggio sarà custodito e dovrà garantire l’apertura dall’inizio dell’attività al 31 maggio il sabato, la domenica, festivi e prefestivi dalle 8 all’1, dal primo giugno al 30 settembre tutti i giorni, dal primo ottobre alla chiusura delle attività sabato, domenica, festivi e prefestivi. Già previste anche le tariffe di parcheggio: autoveicoli e motocicli 5 euro giornalieri, camper e pulmini 10 euro giornalieri, mentre la tariffa oraria sarà di 1 euro l’ora. E, come detto, con servizio di navetta gratuita fino all’ingresso del paese. L’importo a base d’asta fornito dal Comune parte da 52.725 euro. Dovranno essere inoltre riservati 20 posti auto da lasciare a disposizione dei residenti con bollino rosso a titolo gratuito.