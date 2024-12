Notte di Capodanno in piazza con i dj e Valentina Tomei

L’anno nuovo a Orbetello si aspetta in piazza Eroe dei due mondi tra vecchi amici che tornano e tante novità: il 31 dicembre alle 22.30 inizia la festa con il dj set di Leo Tolu e del colombiano Smerling Delgado, presentati dalla speaker radiofonica, conduttrice e cantante Valentina Tomei. Festa di capodanno promossa dal Comune e dalla Proloco Lagunare.

"Un appuntamento che non poteva mancare nel calendario dei festeggiamenti – dice l’assessora Maddalena Ottali –. Quello del capodanno è un evento molto apprezzato che, oltre a intrattenimento di qualità, offre un momento di condivisione in allegria e spensieratezza. Ringrazio come sempre la Proloco per l’organizzazione, la collaborazione con il mio assessorato e con gli uffici per poter preparare al meglio in ogni occasione gli eventi pubblici".

Una serata di musica e divertimento tra solide conferme e nuovi ospiti: "La scelta per festeggiare l’arrivo del 2025 – spiega il presidente della Proloco, Lorenzo Scateni – è ricaduta sul Dj Leo Tolu, un amico della Proloco che già due anni fa era stato uno dei cuori pulsanti delle nostre feste. Novità di quest’anno sono la speaker radiofonica Valentina Tomei che presenterà la serata e la partecipazione del Dj Smerling Delgado, dj colombiano appassionato di musica di vario genere, ma sempre tendente al ritmo della musica house e latin. Entrambi i nostri Dj sono degli apprezzati professionisti che hanno suonato in tutte le più rinomate località turistiche d’Italia e d’Europa".