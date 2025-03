Note di blues. Mimmo Mollica a Cinigiano

CINIGIANOQuesta sera alle 21, al Teatro Comunale di Cinigiano, si terrà il quarto appuntamento del Cinigiano Blues Festival con la Mimmo Mollica Band feat Donatella Pellegrini. Prima del concerto è in programma un evento per celebrare la Giornata internazionale della donna e alle 20, nella saletta del teatro, si terrà l’apericena White&Blues (al costo di 10 euro), organizzata dalla Contrada Cassero (associazione Pro Loco Cinigiano). Alle 19 "Le parole delle Donne", con letture, interventi e riflessioni con la partecipazione di Katja Meier autrice del libro "Across the Big Blue Sea - In alto mare" e la serie Tv $hare. Interventi di Marta Temperini e Giada Pierciballi, con intermezzi musicali con Sabrina Turri.

Alle 21 inizierà il concerto della Mimmo Mollica Band con Donatella Pellegrini. Fondata nel 2006, la Mimmo Mollica Band è uno dei gruppi rappresentativi del Chicago Blues italiano, capace di interpretare e trasmettere l’autenticità di un genere che ha segnato la storia della musica. Ispirata dai grandi maestri del blues – Muddy Waters, Little Walter, Paul Butterfield, Otis Rush e Jimmy Reed – la band si distingue per un repertorio ricco di energia e intensità emotiva, richiamando le atmosfere dei vinili d’altri tempi. La formazione è guidata da Mimmo "Wild" Mollica, virtuoso dell’armonica.

Accanto a Mimmo, Giacomo Vespignani (chitarra e voce), Sabina Dal Canto al basso e Mario Ginesi alla batteria, Donatella Pellegrini, cantante nota per le sue interpretazioni di brani di Etta James. Lo spettacolo vedrà l’esecuzione di classici intramontabili come "Hoochie Coochie Man" e "Got My Mojo Working".

É gradita la prenotazione per il concerto su Whatsapp al numero 334.6552360 e o per mail all’indirizzo [email protected]. Ingresso al costo di cinque euro (gratuito per i minori di 18 anni).