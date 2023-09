"Nonni" di Follonica difendono il loro Parco: "Ci sono altre soluzioni"

I nonni hanno detto di no. La riunione con l’Amministrazione sul nuovo parcheggio a Senzuno ha visto la contrarietà, netta e inequivocabile di tutti gli anziani che nella zona, negli anni, hanno piantato, alberi per rendere la zona più accessibile. Durante l’assemblea la contrarietà dei presenti è stata palese: secondo i nonni (che hanno creato il cosiddetto "Parco dei Nonni") ci sono altre soluzione più percorribili, altre per creare posteggi, più sostenibili, più in linea con la necessità di alleggerire il traffico del centro favorendo una mobilità più "sostenibile".

La giunta però, al completo, è andata avanti per la sua strada: il parcheggio per il quartiere Senzuno si farà, anche per risistemare l’area dell’ex depuratore. Adesso il progetto è in fase esecutiva.

Ma i nonni, rappresentati da Buti e Magagnini, non si arrendono: nella zona hanno piantato per sedici anni molti alberi e non vogliono vedere tutto quel lavoro gettato alle ortiche.