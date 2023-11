"Non sarà rinnovata la convenzione per il segretario"

Caos in Comune. Gilberto Alviani, capogruppo Lega in consiglio comunale denuncia: "Il sindaco e la sua maggioranza decidono a sette mesi dalle nuove elezioni amministrative di non rinnovare la convenzione per la segreteria con i Comuni di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia". Di fatto il Comune guidato dal sindaco Daniele Rossi rinuncia alla collaborazione con la dottoressa Simona Gattuso Barbasso e il futuro potrebbe essere una collaborazione da remoto. Anche Marco Simi, consigliere di minoranza "Seggiano per l’Amiata" fa eco ad Alviani. "Mai visti simili teatrini – dice Simi –. Il sindaco decide di mettere l’Ente in una condizione di estremo disagio, da un lato si decide di fare a meno della dottoressa dall’altro non si offre un’alternativa solida se non un segretario fino a fine mese". Alviani precisa: "Ciò che per noi è ancor più grave è che per sopperire a questa geniale intuizione della maggioranza si vada a modificare il regolamento del consiglio comunale con l’obiettivo di permettere al nuovo segretario – spiega – di poter probabilmente continuare a collaborare con l’Ente attraverso l’attivazione della modalità consiglio in remoto. Creando grande danno alla dialettica consiliare. Alviani aggiunge che tale iniziativa costerà all’Ente importanti risorse economiche sia in termini di attivazione delle modalità previste sia come acquisto di telecamere,monitor. È davvero inaccettabile vedere un simile sciatto di soldi dei cittadini visto che fino a pochi mesi fa c’erano i contributi per fare quanto oggi il sindaco fa con i soldi dei cittadini". I consiglieri di minoranza chiudono: "Dobbiamo dire che abbiamo perso un organo di garanzia vero, importante, una figura che ha sempre trovato una sintesi nel rispetto delle regole".