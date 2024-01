Niente Befana in piazza Dante. Evento annullato per il maltempo

Grosseto, 6 gennaio 2024 – Purtroppo la tanto attesa Befana del Comitato per la Vita ieri non è potuta volare su piazza Dante per portare doni e dolcetti ai bambini di Grosseto. L’evento, organizzato dal Comitato per la Vita, con la partecipazione fattiva dei Vigili del Fuoco, è stato annullato per la pioggia. "Ci dispiace molto – afferma il presidente del Comitato per la Vita, Oreste Menchetti – in quarant’anni, ad eccezione che nel lungo periodo del Covid, è la prima volta che saltiamo questo appuntamento che realizziamo fondamentalmente per la gioia dei tanti bambini che tutti gli anni riempiono piazza Dante. Purtroppo quest’anno è andata così e mi dispiace anche per i bambini del Presepe vivente di Roselle, per i figuranti di Batignano e infine per gli artisti di Mantica e per i Briganti di Maremma, che avrebbero reso questa giornata ancora più bella. Comunque questo non ci ha impedito di consegnare le nostre calze al reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia.

E anche l’associazione "Insieme in Rosa onlus", come da tradizione, ieri ha portato colori, allegria e doni alla Pediatria dell’ospedale di Grosseto. Le "befanine" hanno consegnato calze, realizzate a mano dalle volontarie, ai bambini che in questi giorni di festa sono ricoverati. Un’iniziativa mirata a regalare un momento di gioia.

"Insieme in Rosa” è un’associazione di volontariato nata a Castiglione della Pescaia per raccogliere, anche attraverso la gestione e l’organizzazione di eventi, fondi da destinare a progetti per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche nel nostro territorio. Ad accompagnare le volontarie erano presenti Sandra Novelli responsabile infermieristica percorso pediatrico di Grosseto, Simona Burresi coordinatrice Pronto soccorso, Simone Geraci responsabile medico della Medicina d’urgenza del Pronto soccorso pediatrico, Antonella Dovani Direttore Uoc direzione infermieristica e Silvia Badii medico pediatra di Pediatria e Neonatologia del Misericordia.