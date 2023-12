NextIlva, ancora incontri. Ora la Centrale Elettrica

Proseguono gli incontri di Nextilva, il percorso di ricerca, design collaborativo e attivazione territoriale rivolto all’ex area industriale di Follonica. Per l’evento finale di Next Ilva, grazie al Comune di Follonica e "NuvolaB" architetti associati è stato allestito nei giorni scorsi la vecchia Centrale elettrica – una delle aree ancora in disuso all’interno dell’ex complesso industriale – con vecchi ingranaggi delle fonderie. Un allestimento completato con una suggestiva illuminazione della ciminiera: un atto speculativo sul futuro di una delle aree oggetto di riqualificazione. Inoltre, insieme a Regione Toscana Anci Toscana Serena Spinelli, l’assessore alla cultura del Comune di Follonica, Barbara Catalani e Arcobaleno Cooperativa Sociale è stato organizzato un incontro sul tema dell’amministrazione condivisa con un focus sulle sue ricadute reali per enti del terzo settore coinvolti, le pubbliche amministrazioni e la cittadinanza.