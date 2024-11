Nella serie tv sugli 883 c’è anche un po’ di Orbetello

C’è anche un po’ di Orbetello nella serie di successo andata in onda nelle ultime settimane su Sky, "Hanno ucciso l’uomo ragno", che narra la storia degli esordi nel mercato discografico degli 883. Una storia nata in provincia, nella Pavia raccontata magistralmente da Max Pezzali e Mauro Repetto nelle loro canzoni, interpretati alla perfezione dagli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. I quali, come si vede nella penultima puntata andata in onda per la prima volta venerdì sera su Sky, durante una trasferta in macchina per partecipare al Cantagiro del 1992, passano dal comune di Orbetello, come si vede chiaramente dal cartello in foto. E, stando sempre alla serie tv, i due avrebbero partecipato a una delle serate della nota trasmissione proprio a Orbetello dove, sempre nella rivisitazione della serie, Mauro Repetto ha iniziato a ballare durante la canzone cantata dagli 883. Difficile sapere se sia veramente andata così nella realtà – ricercando sul web non si trovano riscontri in merito – ma per il territorio di Orbetello si tratta comunque di un ottimo momento di visibilità, visto il grandissimo successo che sta avendo la serie dal momento della sua uscita. Uno spaccato della provincia italiana in cui anche Orbetello si tuffa così a rappresentanza dell’Italia anni ’90.