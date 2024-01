Negli uffici comunali aggiornamento procedure informatiche

A causa di un necessario aggiornamento informatico di Halley Informatica anche le procedure informatiche del Comune di Follonica non potranno essere utilizzate per l’intera giornata di oggi, e questo genererà criticità nell’erogazione di alcuni servizi. Per questo oggi saranno chiusi al pubblicolo sportello anagrafe, l’ufficio depositi (presso ufficio Protocollo) per servizio di ritiro atti, infine parziale funzionalità dell’Ufficio Protocollo (sarà possibile il ricevimento di email, pec e cartaceo ma con protocollazione al giorno successivo).