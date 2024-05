Inaugurato al ’Nautico’ il maxi simulatore per imparare a pilotare. E’ il più grande d’Italia

Monte Argentario, 9 maggio 2024 – Inaugurato il simulatore nautico più grande d’Italia. Ieri mattina partecipatissima cerimonia in occasione dell’anniversario dei 60 anni dalla nascita dell’istituto tecnico Trasporti e Logistica di Porto Santo Stefano, ma anche dei 500 anni dell’arrivo di Giovanni Da Verrazzano nella Baia di New York.

Il "Nautico", che prende il nome dal celebre navigatore, ha inaugurato ieri mattina un sistema di navigazione all’avanguardia installato direttamente in uno dei suoi laboratori, di fronte a tutte le autorità civili e militari del promontorio. Il sistema "Full Mission Bridge Mistral 4000", realizzato dall’azienda 5Ks di Genova, è dotato di nove schermi da 55 pollici e una plancia reale con strumenti di manovra all’avanguardia, che simulano realmente il movimento di una nave e le varie situazione in mare. Un software permette di simulare 20 scenari con porti italiani (Genova, Livorno, Taranto, La Spezia e altri) e internazionali (tra cui Sydney, Le Havre e il Canale della Manica). Prima del taglio del nastro all’interno della scuola è avvenuta una presentazione nell’auditorium ex Onmi.

La dirigente scolastica, la preside Luisa Filippini e il professor Bruno Felleca hanno ringraziato "tutti gli ex dirigenti scolastici che hanno contribuito alla crescita. Festeggiamo i 60 anni della scuola e anche i 500 anni dall’arrivo di Da Verrazzano nella baia di New York, quindi rappresentiamo il passato, il presente e il futuro dalla navigazione. Il simulatore è stato acquistato con il contributo del Pnrr. Lo strumento non serve solo alla didattica, ma anche per i corsi di aggiornamento del personale marittimo". Intervenuti anche Luigi Cappellini, presidente della fondazione Giovanni Da Verrazzano e Marco Hagge, autore della biografia sul navigatore, che hanno illustrato qualche particolare sulla sua vita.

Il comandante Maurizio Capitani ha inoltre donato alla scuola, da parte dell’associazione dei comandanti di superyacht Italian Yacht Masters, due "azipod" da aggiungere al simulatore, ovvero due sistemi di propulsione delle navi da crociera. Dopo il taglio del nastro, inoltre, i ragazzi dell’istituto hanno tenuto un’interessante esercitazione sul simulatore, portando in fase di ormeggio una grossa nave mercantile all’interno del porto di Genova.