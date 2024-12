Nasce l’Urban Center. Visione nuova di Follonica: "Ora progetti attuali"

Una visione del tutto nuova di Follonica. E’ quella che nascerà dal nuovo "Urban Center". "Vogliamo arrivare ad un disegno della città ch e innovativo – dice il sindaco Matteo Buoncristiani - vogliamo arrivare a un disegno: per fare questo è però necessario cambiare il metodo di lavoro, quindi mettere insieme e integrare le progettualità, coinvolgendo tutti i settori della struttura comunale e le figure esperte esterne che si renderanno necessarie, attraverso la costituzione di un ufficio di lavoro multidisciplinare e condiviso, con una sede dedicata". Ovvero Urban Center: un laboratorio di idee dove sperimentare le migliori pratiche di urbanizzazione, portando in città anche gli standard urbanistici internazionali, così come nuovi finanziamenti. L’Urban Center sarà diretto dall’ingegnere Beatrice Parenti, dirigente del settore pianificazione urbanistica del Comune di Follonica e potrà contare su una figura esterna di riconosciuta competenza come l’;architetto David Fantini, che sarà il coordinatore tecnico scientifico. "L’architetto Fantini, che non ha certo bisogno di presentazioni – prosegue il sindaco Buoncristiani – senzunese doc, ha quell’estro e quella visione innovativa che lo rendono certamente la persona giusta per animare ed indirizzare questo laboratorio sperimentale". Verranno dunque riorganizzati gli spazi pubblici, facendoli tornare centrali e rendendoli più fruibili dal cittadino e più gradevoli esteticamente. Gli obiettivi sono ambiziosi. "Stiamo già definendo linee guida per le trasformazioni, finalizzate alla neutralità climatica, alla resilienza urbana, a una visione coerente di città – aggiunge –. L’attualizzazione dei progetti dovrà avvenire con un nuovo indirizzo metodologico, che abbia come cardini la sostenibilità ambientale, la gestione delle acque, i progetti di rigenerazione, la gestione e implementazione del verde pubblico, la qualità degli arredi e dei dehors, l’illuminazione: il tutto secondo i più aggiornati modelli di sostenibilità ambientale e i principi della visione olistica One Health". L’Urban Center porta con sé criteri di alta qualità architettonica e materica, in linea con i principi dell’economia circolare e dei materiali bio-based per le pavimentazioni, per l’arredo pubblico, i dehors, le aree gioco, l’illuminazione, sia per gli interventi pubblici che privati.