Musica hippy lungo mare a Porto Ercole

Tutto pronto per Flower Power, la rassegna di altri tempi che si terrà oggi alle 20.30 in piazza Strozzi a Porto Ercole. Un concerto live, con sette band e diversi interpreti solisti che riproporranno i brani dell’epoca Hippy anni ’60 e ’70 mentre, sul grande schermo in riva al mare, verranno proiettati i video originali dei brani. Alle 22 spazio alla "catena della pace", una lunga fila di mani che si terranno strette a formare una catena sul lungomare, accompagnata dalle immagini dell’Isola di Wight per lanciare un messaggio di pace e di speranza per un mondo migliore. Ci sarà inoltre un telo con impresse le impronte dei piedi e delle mani dei bambini del centro estivo del Girotondo. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Pirati con la collaborazione del Girotondo.