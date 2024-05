Moto data alle fiamme. Giallo in via Saffi

Hanno dato fuoco alla sua moto che era parcheggiata di fronte al suo negozio. L’ennesimo fatto che allarma i cittadini è accaduto nel centro storico di Grosseto. Nonostante i controlli straordinari che in questo fine settimana hanno interessato le strade dentro le Mura, la situazione non migliora. Anzi. La moto di Salvatore Maione, parrucchiere che lavora in centro storico, era parcheggiata accanto al Museo di Storia naturale, dietro a via Saffi. La moto, una Harley Davidson, era coperta da un telo di protezione che fortunatamente ha impedito che bruciasse completamente. Ma i danni alla fine sono importanti e per rimetterla sulla strada ci vorranno migliaia di euro. Difficile capire chi possa aver fatto un gesto del genere, inusuale per la provincia di Grosseto. "Stavo tornando a casa – ha detto – e intorno a mezzanotte mi hanno chiamato che la moto era andata a fuoco. Ogni fine settimana in questa zona è un bollettino di guerra". Indagini della Polizia municipale.