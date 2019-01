Grosseto, 26 gennaio 2019 - Accertamenti della squadra mobile di Grosseto sono in corso dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo di circa 60 anni, sembra di origine moldava, stasera in un seminterrato, dove ci sono dei garage di un condominio, a Grosseto, nei pressi di via Emilia. Il corpo era raccolto in una specie di giaciglio. Davanti al luogo del ritrovamento c'è un supermercato. Sul posto è andato il magistrato di turno, sostituto procuratore Maria Navarro, che ha disposto l'autopsia per capire le cause del decesso. Al momento è stretto il riserbo degli inquirenti. L'area è stata isolata mentre vengono svolte le operazioni della polizia scientifica.

