Follonica (Grosseto), 26 agosto 2021 - Tragedia nel mare di fronte a Follonica, nella mattina di giovedì 26 agosto. Un sub di 39 anni è morto straziato da un'elica. L'uomo stava lavorando alle vasche, che si trovano in mare, di un vivaio ittico. Manovre che compieva di frequente. Si tratta dunque di un incidente sul lavoro.

Incerta al momento la dinamica, quello che si sa è che l'uomo è stato colpito dalle pale di un'elica di imbarcazione.

Inutile ogni tentativo di rianimazione, nonostante i colleghi abbiano immediatamente dato l'allarme. L'uomo lavorava per una ditta con sede nel Lazio ma che aveva una succursale appunto anche nel golfo di Follonica. Il sub era partito come di consueto da Piombino.

E proprio da Piombino dopo l'allarme è partita la Capitaneria di Porto, che è arrivata sul luogo della tragedia. L'uomo è stato velocemente trasferito via mare nello scalo piombinese ma era già morto.

La vittima era originaria della Sicilia ma residente a Donoratico, in provincia di Livorno. L'azienda ittica opera principalmente a Civitavecchia ma ha diramazioni anche in Toscana, dove gestisce delle gabbie per il pesce di allevamento. Tra gli impianti che possiede, quello appunto in cui il sub ha perso la vita.