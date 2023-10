Muore nel suo ristorante mentre lavora: domenica tragica

Montieri (Grosseto), 8 ottobre 2023 – Ha avuto un malore mentre lavorava, in una bella domenica di sole con tanti ospiti nel suo ristorante. Se n’è andato così Renzo Pietroni, 59 anni, titolare del ristorante “La motosega dei castagni”.

Un locale molto conosciuto nella zona di Montieri, proprio in mezzo ai castagni. Un posto incontaminato che in tanti apprezzavano per la genuinità dei piatti che il ristoratore proponeva. Pietroni stava lavorando quando ha avuto un malore improvviso.

E’ stato subito soccorso nel locale. Poi l’arrivo del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Pietroni gestiva il ristorante insieme alla consorte Simona. A Montieri e in tutto il circondario era soprannominato proprio “Motosega”. Il paese è sconvolto. Il Comune di Montieri ha espresso il suo cordoglio con un post su Facebook.

"Ci lascia improvvisamente e tragicamente Renzo Pietroni – si legge – storico ed apprezzato ristoratore del territorio. Ai suoi cari, ai familiari le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza. Riposa in pace caro Renzo...”.

Pietroni aveva in gestione il ristorante ormai da qualche anno. Un luogo amato perché inserito in un contesto naturalistico di pregio come il Parco di Montieri. Con piatti della tradizione maremmana, come i tortelli. Il ristorante ha l’aspetto di uno chalet, dove con la bella stagione si può mangiare fuori. Tanti i clienti che in queste ore esprimono il loro cordoglio. Dopo gli accertamenti, il corpo è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale di Massa Marittima.