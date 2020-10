Grosseto, 29 ottobre 2020 - E' morto a 92 anni l'ingegnere e architetto Mario Luzzetti. Grossetano, mise la firma su tanti edifici pubblici importanti in Toscana e non solo. Sua anche la piscina coperta nella residenza vaticana di Castel Gandolfo. Fu edificata nel 1979 e fu voluta da Papa Giovanni Paolo II. Luzzetti nacque a Grosseto il 4 giugno 1928. Si laureò a Pisa nel 1952 in ingegneria civile. E in architettura a Firenze nel 1969. Tante le opere che portano la sua firma, in Maremma e non solo.

Il Foro Boario a Grosseto (1956); restauro della Chiesa Ardenghesca a Civitella Paganico (Gr, 1961); Mercato Coperto di Chioggia (Venezia), dopo averne vinto il concorso di progettazione (1964); restauro della chiesa di Roccalbegna (Gr, 1965); restauro della Fortezza Medicea di Grosseto (1965); scuola media a Porto Santo Stefano (Gr, 1968); Centro Caccia al Bagnolo di Civitella Paganico (Gr, 1971); Albergo termale al Petriolo (Si, 1972); Nuovo Ospedale della Misericordia di Grosseto con l'ingegnere Umberto Tombari (1974); Uffici Finanziari di Grosseto (1976); Banca Popolare di Novara a Piombino (Li, 1979); Nuova Pretura a Grosseto (1981); Banca Popolare dell'Etruria a Grosseto (1983).