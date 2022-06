Impiegato muore mentre è in vacanza in Sardegna con la famiglia

Scansano (Grosseto), 26 giugno 2022 - Lutto a Scansano per la morte di Giorgio Dell'Ampio, 54 anni, dipendente del comune in provincia di Grosseto. L'uomo ha avuto un malore mentre era in vacanza con la famiglia. Lascia la moglie e due figli. Incredulità nel piccolo centro maremmano, un fulmine a ciel sereno che lascia tutti sconvolti.

L'uomo era un appassionato camperista e proprio in camper aveva raggiunto l'isola. Momenti di relax e spensieratezza che si sono trasformati in tragedia. L'uomo si è sentito male nella sera di venerdì. E' stato chiamato il 118 ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La notizia si è diffusa in pochi minuti anche in Toscana.

Giorgio Dell'Ampio era conosciuto non solo per il suo lavoro di impiegato comunale ma anche perché bassista di un trio musicale, i Tre d'Union, che si esibiva in Maremma. Sconvolti gli amici di una vita, quelli appunto con cui Giorgio Dell'Ampio suonava. E in queste ore sono tanti gli attestati di stima e vicinanza che arrivano alla famiglia. Scosso il sindaco di Scansano, Bice Ginesi. "Ti voglio pensare come se niente fosse successo - dice il primo cittadino - Con la tua musica, il tuo sorriso, il tuo fare calmo".

I funerali dell'uomo si terranno lunedì 27 giugno alle 10 nella chiesa della Botte a Scansano. E tutta la città ora si stringe alla famiglia, alla moglie Gianna e alle due figlie.