Montecucco da vivere. Le serate sotto le stelle

Dopo il successo riscosso la scorsa estate, torna "Tenuta di Montecucco sotto le stelle", la rassegna organizzata nel resort ColleMassari Hospitality, a Poggi del Sasso. Confermato anche il format delle serate che propongono musica, degustazione di vini della tenuta e di prodotti locali con menù preparati dagli chef del resort. Il tutto negli spazi verdi della struttura che propone un affaccio suggestivo sul panorama della Maremma.

Il primo appuntamento è in programma venerdì con lo chef Michele che proporrà il "pasta cooking show" che sarà abbinato ad una selezione di vini ColleMassari e accompagnato dalla musica di Alex Petrini. La serata prenderà il via alle 19.30 e andrà avanti fino alla mezzanotte (e questi orari varranno anche per gli altri appuntamenti).

Il programma proseguirà poi con le serate del 18 luglio, dell’8 agosto, del 15 agosto e del 22 agosto.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile telefonare al numero 0564-999029 oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected]