Molesta i clienti al bar. Ubriaco semina il panico in una strada a Follonica

Sembrava una serata di fine estate come tutte le altre. Ma a un certo punto di fronte ad uno dei locali del centro di Follonica è arrivato un uomo che sembrava palesemente ubriaco. L’uomo ha iniziato ad infastidire i clienti che erano seduti ai tavoli del locale. Addirittura, visto che non si reggeva in piedi, è caduto più volte addosso alle persone che erano sedute. Ma non solo. Dopo averle infastidite ha iniziato anche ad insultarle pesantemente. Il motivo? Voleva ancora qualcosa da bere, ma non riusciva a trovare un locale che gli desse quello che chiedeva. Per porre fine alla situazione c’è voluto l’intervento immediato dei carabinieri, che sono stati chiamati da alcune persone che avevano assistito alla scena.

I militari hanno cercato di calmare l’uomo in tutti i modi poi alla fine hanno dovuto usare lo spray urticante al peperoncino per riportare la situazione alla normalità. Il motivo? L’uomo stava cercando ancora qualcosa da bere. Ha iniziato a barcollare ancora, cadendo più volte in direzione di altre persone che passavano nella zona. Non contento l’uomo ha iniziato ad offendere anche una donna con parole molto pesanti che hanno ulteriormente esasperato la situazione. Alcune persone hanno anche provato a parlarci, ma invano. E’ stato necessario, come detto, l’intervento dei carabinieri per farlo smettere. Gli uomini dell’Arma hanno usato lo spray urticante e quindi hanno potuto identificarlo.