Modifiche in giunta. Comina si dimette

Modifiche in giunta, a Seggiano si è dimessa l’assessora Erika Comina. "Le dimissioni le ho accettate – commenta il sindaco Daniele Rossi –, ma con rammarico. A nome di tutta la squadra di governo desidero esprimere il più sentito ringraziamento per l’impegno, la passione e la dedizione che l’assessora Comina ha messo in ogni progetto e iniziativa culturale durante il suo mandato. Il suo lavoro ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale del nostro comune, portando avanti idee e progetti che hanno arricchito il nostro patrimonio e rafforzato il senso di comunità. Grazie al suo impegno, molti eventi e manifestazioni hanno trovato spazio, promuovendo la cultura e l’arte in tutte le sue forme".

Quella di Rossi è una reazione dettata dalla comprensione. Adesso però c’è da trovare il sostituto. Il posto di Comina potrebbe essere preso dal consigliere Luciano Gigliotti, già dalla scorsa amministrazione vicino al sindaco Rossi.