Modi diversi di vivere la giovinezza

Ieri ci sono stati due episodi a Grosseto, che dimostrano come una delle fasi più belle, se non la più bella, dell’esistenza umana, ovvero la giovinezza, possa essere vissuta in modo diametralmente opposto. Da una parte gli studenti che hanno manifestato in piazza Dante contro la violenza sulle donne, ricevendo anche il plauso del sindaco. Dall’altra tre adolescenti che, inneggiando al fascismo, dai social offendono e minacciano il Pd, fotografandosi davanti alla sede di via Emilia. Che dire di questi leoncini da tastiera? Se era una bravata, non ha fatto ridere nessuno, se era una cosa seria devono andare a scuola dagli studenti che sono scesi in piazza in difesa delle donne.