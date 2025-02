Moda, corsi gratuiti di formazione

Confcommercio Grosseto presenta due corsi di formazione nel settore moda con partecipazione gratuita: "Addetto al punto vendita del futuro" ed "Esperto in operazioni e procedure amministrative nel settore moda".

Il corso "Addetto al punto vendita del futuro" fornisce competenze trasversali che spaziano dalle tecniche relazionali alle competenze digitali. Tra le materie trattate l’insegnamento della lingua inglese per la vendita, la gestione della cassa e dei pagamenti digitali, l’informatica applicata al retail e tecniche di marketing avanzate come lo storytelling dei prodotti, l’upselling e il cross-selling. Una delle novità più interessanti è l’introduzione dell’armocromia, l’arte di consigliare i colori e gli stili che valorizzano l’immagine del cliente, e del visual merchandising, per progettare spazi di vendita.

La durata del corso è di 900 ore, suddivise in 470 ore di aula e simulazioni, 400 ore di stage in boutique di lusso, grandi magazzini e fiere, e 30 ore di accompagnamento verso il mondo del lavoro.

Il secondo corso, "Esperto in operazioni e procedure amministrative nel settore moda", è pensato per coloro che desiderano entrare nel cuore delle operazioni aziendali con un focus specifico sulle piccole e medie imprese. Il programma include inglese commerciale, gestione internazionale, pratiche doganali, e contabilità aziendale.

La durata totale del corso è di 900 ore, suddivise in 470 ore di aula, 400 ore di stage in aziende e 30 ore di attività di accompagnamento per il supporto nella transizione verso il mondo del lavoro.

Iscrizioni aperte: gli interessati possono contattare l’agenzia formativa Confcommercio Grosseto in via Tevere 17 a Grosseto o inviare una mail a [email protected]