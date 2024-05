Mobilità e Ambiente. Costagliola si dimette

L’Azienda speciale del Comune perde un altro pezzo. Ha rassegnato le dimissioni dal direttivo di Argentario Mobilità e Ambiente uno dei membri del consiglio direttivo, Cecilia Costagliola. Le dimissioni "per motivazioni personali, che nulla hanno a che vedere con i rapporti con l’amministrazione". Dopo le dimissioni di Luciano Serra, sostituito alla presidenza dell’azienda speciale da Silvia Sclano, l’amministrazione dovrà dunque provvedere a inserire un nuovo elemento tra i membri del consiglio dell’azienda da affiancare a Camilla Ziaco, anche lei subentrata proprio per sopperire al passaggio di Silvia Sclano come presidente. "Al momento non abbiamo ancora trovato un sostituto – aggiunge il sindaco –. Uomo o donna che sia, dovrà comunque essere di Porto Ercole. Nessun mal di pancia da parte di Cecilia Costagliola, che per motivi personali non è riuscita a essere molto presente. Vedremo se assegnarle qualche altra delega".