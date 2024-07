Mirco Balducci conquista il quarto posto al Campionato italiano cross country olimpico

Il Campionato italiano cross country olimpico in programma a Pergine Valsugana chiama e Mirco Balducci risponde presente. Balducci ha preso parte al prestigioso Grand Tour del Pratofiorito svoltosi a Bagni di Lucca. Il percorso presentava un dislivello di circa 1400 metri e si caratterizza per la presenza di una salita molto lunga. Dopo aver tagliato il traguardo in prima posizione assoluta nelle edizioni degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, a distanza di oltre 20 anni ed alla soglia dei 46 anni di età, è giunto quarto assoluto conquistando il gradino più alto del podio nella categoria master 4. A precederlo il cognato Lorenzo Guidi, biker dalla classe indiscussaTradito da una foratura alla ruota posteriore, Balducci ha visto sfumare la possibilità di salire sul podio assoluto della manifestazione ma ha, come al solito, espresso una prestazione di altissimo valore e prestigio essendo riuscito a sopravanzare gli altri circa 200 atleti della categorie élit e delle fasce di età più giovani.