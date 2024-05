"Miracoli", nuovo brano di Fara

È tempo di nuova musica per il cantautore Mattia Fara (nella foto).

È da poco uscito su tutte le piattaforme digitali il terzo inedito del giovane follonichese.

Si chiama "Miracoli" e vede la collaborazione tra l’etichetta discografica "Milano records" e la casa di produzione "Pensodromo Studio".

"Fara" all’età di 23 anni è già al suo terzo singolo: dopo "Domani per me" e "Fogli di carta", all’inizio del mese scorso è uscito appunto "Miracoli", un inno alla speranza, a nuovi orizzonti ed a un domani luminoso.

"’Miracoli’ – racconta Mattia Fara – parla della storia di due giovani in fuga dal peso del futuro incerto. Corrono tra le luci della città, afflitti da dubbi e interrogativi, fino a quando una stella luminosa, la scintilla, attraversa il loro cammino, trasformando le loro vite. Con il suo ritmo drum & bass, il brano incarna l’evoluzione dell’animo umano, offrendo una melodia frenetica che risuona con la forza della speranza e la promessa di nuovi orizzonti".

Il brano "Miracoli" è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e dopo l’esordio di "Domani per me" e "Fogli di carta" con già 50.000 ascolti su Spotify, il giovane artista follonichese si rimette in gioco.