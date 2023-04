Mercato Oggi modifiche al traffico

Oggi è in programma il mercato straodinario antecedente la Santa Pasqua, e l’Amministrazione comunale ha predisposto alcune modifiche al traffico, al fine di rendere più agevole lo svolgimento dell’evento. E così nel nel centro abitato di Grosseto nelle aree di Piazza Esperanto, Piazza de’ Maria, Via Ximenes (tratto compreso tra Via Gramsci e Piazza de’ Maria, Via Ximenes) area di parcheggio posta di fronte parco giochi e parte area di parcheggio ex Aci (l’area utilizzata per il mercato del Giovedì), è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle 6.30 fino alle 22 di oggi. "Il mercato straordinario di Pasqua è un’occasione importante per gli acquisti, soprattutto per quelli che non si sono potuti fare nel consueto appuntamento del giovedì – precisa Agostino Ottaviani presidente provinciale Fiva Confcommercio Grosseto –. Poter contare su una seconda possibilità in un periodo come quello, appunto, pasquale rappresenta una opportunità imperdibile sia per i venditori ambulanti, sia per la cittadinanza. Come Fiva-Confcommercio siamo fortemente impegnati, in questo periodo, a collaborare con le altre associazioni di categoria e con il Comune per rilanciare il mercato ordinario del giovedì e i mercati straordinari di Pasqua e Natale. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per raggiungere un obiettivo condiviso, ma la strada intrapresa è quella giusta". "Anche quest’anno torna l’appuntamento con lo shopping pasquale – dice l’assessore alle Attività produttive, Bruno Ceccherini –. Domenica i cittadini avranno l’occasione di fare ottimi acquisti. Il mercato di Pasqua si conferma essere un appuntamento ormai consolidato in città, che attrae visitatori da tutta la provincia (e non solo) offrendo loro un servizio aggiuntivo al consueto appuntamento del giovedì".