"Memorial day", fiori ai caduti

Anche quest’anno il sindacato autonomo di Polizia ricorda le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità con numerose manifestazioni denominate "Memorial Day" organizzate in tutto il territorio nazionale. Il segretario provinciale Sap di Grosseto Clementina Eger ricorda che quest’anno cade il 31° anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino e con la loro scorta. A Grosseto, in concomitanza con tutte le province della Toscana, la segreteria provinciale posizionerà un cuscino di fiori accanto alla lapide commemorativa in ricordo dei caduti della Polizia. Alla cerimonia che si terrà alle 10.30 di oggi in piazza Palatucci, di fronte alla Questura, parteciperà il Questore di Grosseto Antonio Mannoni, il vicario del Questore Antonino De Santis, i rappresentanti della segreteria provinciale e regionale Sap, i rappresentanti dell’Anps e il Cappellano della Polizia. Il Sap vuole mantenere vivo il ricordo di tutte le vittime del terrorismo e delle criminalità senza dimenticare le loro famiglie che portano i segni del lutto e della profonda sofferenza. Il ricordo di chi ha pagato con il sacrificio della vita nel compimento del proprio dovere, la resistenza contro ogni forma di criminalità deve rappresentare un patrimonio collettivo condiviso, da tramandare a tutte le generazioni e in particolare ai giovani che devono sapere per non dimenticare. "È un dovere – sottolinea il segretario Clementina Eger – continuare a onorare la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere i valori di legalità e giustizia. Vite strappate in nome dell’odio, della sopraffazione e di una cieca ideologia. Ma sono proprio questi "eroi quotidiani" – aggiunge il segretario – che alla fine fanno la storia, non certo coloro che in nome della folle violenza e dello scontro sociale hanno seminato solo terrore e morte". Ecco perché abbiamo il dovere di trasmettere alle future generazioni il significato dell’impegno nella strenua difesa delle istituzioni democratiche, della libertà, dei valori del confronto e del rispetto reciproco anche quando si è avversari, della cultura del rigetto della violenza terroristica e mafiosa".