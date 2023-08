"Mediterranea" Il piccolo cabinato all’Argentario

E’ ormeggiato alla banchina storica della Pilarella di Porto Santo Stefano, appena dopo super yacht e famosi panfili, uno tra i più piccoli cabinati a vela in mare, "Mediterranea", soli 5,70 metri di lunghezza. Artemare Club è andato a documentarla per l’Archivio storico dello Yachting all’Argentario. Il comandante Daniele Busetto ha ospitato la bella coppia di giovani velisti dell’imbarcazione, Yuri e Sira. Per l’unicità del cabinato e le loro bravura e simpatia il comandante ha omaggiato Mediterranea con il guidone di Artemare Club.