Medicina e chirurgia all’Università di Siena. Le date per i test

Saranno aperte da mercoledì e al 17 aprile le iscrizioni alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena per l’anno accademico 2024-25. Due le possibilità, per i candidati, per effettuare la prova di ammissione: il 28 maggio e il 30 luglio. Sono diverse le fasi, tutte necessarie, per effettuare l’iscrizione alle prove. Occorre iscriversi sul sito web nazionale Universitaly (www.universitaly.it). Il periodo di iscrizione su Universitaly è unico per entrambe le prove.