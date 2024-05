Massa Marittima: frazioni isolate, cittadini infuriati. Il "Cantiere" lancia l’allarme: "Telefonia e internet quasi assenti"

Massa Marittima, 8 maggio 2024 – Gli abitanti di Capanne e La Pesta hanno segnalato al sindaco Giuntini e a tutta l’Amministrazione lo stato intollerabile in cui versa, nel loro abitato ed in ampie zone del territorio circostante, la rete pubblica di telefonia fissa, vocale ed internet (assente, spesso, per lunghi periodi e comunque dotata, anche se presente, di un segnale debolissimo che impedisce la stessa apertura di un allegato) e della rete mobile di comunicazione cellulare che, invece, è completamente e costantemente assente in tutta l’area.

"Sono evidenti i problemi ed i disagi che derivano da questa situazione – si legge nella nota del Cantiere di Comunità – Le difficoltà degli abitanti sono tante. Per l’ordinaria vita delle famiglie, diventa quasi impossibile lavorare da remoto, fare scuola online, essere reperibile, mentre per i visitatori e i turisti di questa "valle oscura" l’assenza di segnale telefonico è aggravata dalla mancanza di cartelli che la segnalino. E dunque, come si può pensare di proporre a qualcuno un soggiorno turistico, o l’esercizio di un’attività ricettiva, o l’allestimento di un esercizio commerciale, o semplicemente di venire a risiedere in un luogo così abbandonato dai servizi?" Il Cantiere di Comunità delle Colline Metallifere, ha raccolto e sostenuto la segnalazione di questa carenza di servizi essenziali da parte delle comunità di Fenice Capanne e della Pesta. "Chiediamo alle forza politiche attualmente impegnate nella campagna elettorale a fare proprio il bisogno segnalato dagli abitanti e ad avanzare un progetto concreto di superamento di questi problemi, nell’ottica più generale di un impegno per contrastare lo spopolamento dei territori".