Martedì un convegno sul beato Livatino : "giudice ragazzino"

Un convegno sul beato giudice Livatino promosso da Azione Cattolica e Ordine degli Avvocati, fra giustizia e coscienza. Si terrà martedì 16 alle 16 l’iniziativa pubblica al Polo Universitario di Grosseto. Era stato soprannominato "il giudice ragazzino", ma era tutt’altro che un "ragazzino", Rosario Livatino, magistrato siciliano, ucciso dalla Stidda a soli 38 anni, il 21 settembre 1990, in un agguato lungo la SS 640 Agrigento-Caltanissetta mentre si recava al lavoro. Il 9 maggio 2021, ovvero 28 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II in Sicilia, quando, alla valle dei templi, lanciò la sua vibrante condanna pubblica alla mafia, la Chiesa lo ha proclamato beato. Di lui, della sua storia di uomo, magistrato e cristiano si parlerà grazie all’Azione cattolica diocesana, che assieme all’Ordine degli avvocati della provincia di Grosseto promuove un incontro pubblico nell’aula magna 2 del Polo Universitario Grossetano, a partire dalle 16. L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia e del Comune di Grosseto e la collaborazione dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e della Fondazione Polo Universitario Grossetano.