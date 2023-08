Mareggiata, danni a Marina di Grosseto. Il mare si "mangia" 50 metri di spiaggia

Grosseto, 30 agosto 2023 - La temuta ondata di maltempo ha "picchiato" forte in Maremma. Soprattutto sulla costa. Da Follonica a Capalbio, infatti, il litorale maremmano è stato sferzato da un fortissimo vento di libeccio che ha fatto ingrossare il mare in maniera improvvisa. Nonostante le previsioni e l’allerta arancione, infatti, una mareggiata di queste proporzioni, tra Marina e Principina a Mare non si era mai vista. Il mare si è letteralmente mangiato almeno 50 metri di battigia.

Niente pioggia, dunque, a parte qualche goccia durante la notte di lunedì (da tutti molto temuta), ma è stato il vento che ha spazzato via forse questo ultimo scorcio d’estate. I danni più ingenti a Marina, dove molti stabilimenti balneari hanno dovuto togliere almeno dieci file di ombrelloni per cercare di ripristinare la spiaggia. Le mareggiate hanno divelto anche numerose torrette dei bagnini. "La situazione è critica – ha detto Simone Guerrini, presidente regionale Fiba Confesercenti Toscana e titolare dello stabilimento Moby Dick – ma siamo al lavoro dalle prime ore dell’alba per cercare di ripristinare tutto al più presto. Fortunatamente abbiamo messo in sicurezza molte attrezzature ma da tanti anni che faccio questo lavoro, non avevo mai visto arrivare il mare alle dune in piena estate". Molte delle torrette sono cadute in terra per la forza delle onde, altre erano state tolte. Il mare continua a rumoreggiare anche per oggi sarà difficile rendere la spiaggia attrezzata in maniera decorosa.

"Ci proviamo – aggiunge Guerrini –. In queste ore bisognerà anche cercare di pulire la spiaggia libera perchè ci sono molti detriti".