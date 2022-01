Grosseto, 4 gennaio 2022 - Lutto a Grosseto per la morte improvvisa di un professionista di 56 anni: Marco Tata, agente immobiliare, è stato trovato morto nella sua abitazione. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto un malore. Inutile ogni tentativo di salvarlo: quando il 118 è entrato in casa per tentare le manovre rianimatorie l'uomo era già morto. Ed è profondo il cordoglio in città per una persona molto conosciuta per la sua professione e per la sua agenzia, la Cipriani & Tata immobiliare di via Mazzini. Tanti i messaggi di addio sui social network. Tata lascia due figli.

