Marchini, un’opera al Salone del Mobile

Un’opera di Riccardo Marchini, artista autodidatta amiatino, è volata a Milano in occasione del Salone del Mobile. Marchini è tra i 50 artisti e designer protagonisti della mostra "Arte & Design" in occasione del Fuorisalone – Design Week 2023. All’interno delle mura di Palazzo Durini, la mostra è aperta fino a domenica. Marchini inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo dei graffiti, per poi dedicarsi come grafico alla realizzazione di loghi e brand. Ha sempre frequentato laboratori artigiani dove impara a lavorare il legno ed il metallo. Le creazioni nascono nel suo garage di Montegiovi. Da qui nasce l’esigenza di creare ExArnia, riusando vecchi materiali per trasformarli in oggetti di design ed originali proposte di arredo. La creatività dell’artista vola tra dipinti, restauri, oggetti in metallo e la passione per l’arte. Le prime opere di ExArnia sono state notate e menzionate su testate giornalistiche, ha esposto a Bruxelles nella "Espace Art Gallery".