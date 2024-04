Manutenzione e sicurezza. Viabilità rurale, i lavori

Prosegue l’impegno del Comune nelle attività di manutenzione della viabilità rurale. Si stanno alternando interventi dai tagli dell’erba a interventi manutentivi della viabilità sterrata, la pulizia delle cunette e il ricarico del piano viario. Questi lavori sono estremamente importanti sia per la sicurezza della viabilità ma anche per cercare di conservare il paesaggio di montagna intatto, quindi contrastare il dissesto idrogeologico. Il territorio comunale conta un reticolo viario sterrato di circa 48 chilometri. Si tratta di strade necessarie per l’accesso ai campi ed ai boschi, spesso sono anche percorsi suggestivi per i visitatori, ma la loro manutenzione è complicata per l’estensione e per il fatto che sono strade soggette a forte usura. Inoltre la caduta continua di rami e foglie ostruisce con facilità e rapidità le cunette e le scoline di convogliamento e deflusso delle acque meteoriche. L’obiettivo del Comune è quello di implementare la frequenza degli interventi in base al personale e alle risorse disponibili, in modo da migliorare il servizio. Il Comune in questi anni ha speso 400mila euro per l’acquisto di mezzi: due autocarri leggeri 4x4 gemellati, con ribaltabile trilaterale con sovrasponde; una Terna con serie di benne e lama sgombraneve a sgancio rapido; un braccio trinciante da applicare sul retro della trattrice per la manutenzione del verde relativo a banchine, fossette e scarpate delle strade comunali, uno spargisale a tramoggia con motore idraulico per lo spazzaneve Omat, uno spargisale elettrico da apporre su autocarro leggero, un autocarro Iveco 2 assi 4x4 dotato di gru e lama spazzaneve, un escavatore dotato di varie benne e testa trinciante a sgancio rapido e una spazzatrice semovente.