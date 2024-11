A Follonica manutenzione di Acquedotto del Fiora in via delle Collacchie. I lavori di AdF sono in programma martedì 12 dalle 8.30 alle 17 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via della Repubblica, via Amerigo Vespucci, via Montanara, via Curtatone, via Goito, via San Martino, via Solferino, via Mentana, via Firenze, via Siena, via Pisa, via Spiaggia di Levante, via delle Collacchie e tutto il quartiere di Salciaina. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.