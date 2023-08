"Manovre salvavita a Castiglione: Corso di formazione al piazzale ex Maristella"

Sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle manovre di primo soccorso in caso di arresto cardiaco. Questo l’obiettivo dell’iniziativa di prevenzione della Asl Toscana sud est, aperta al pubblico, che si terrà oggi dalle 18.30, a Castiglione della Pescaia, al piazzale ex Maristella sul lungomare di via Roma. Un progetto che l’Asl Sud est sta portando avanti su tutto il territorio aziendale e che a Castiglione può contare sulla preziosa collaborazione del Comune e delle associazioni di zona, operative nel settore dell’emergenza-urgenza, Cri e Misericordia e del terzo settore, tra cui Società nazionale salvamento, Insieme in Rosa onlus, Asd Palio marinaro, Club Velico, Circolo tennis Castiglione, Circolo canottieri castiglionese, Vab.

Alla luce anche dei numerosi incidenti degli ultimi mesi lungo le strade e le spiagge maremmane, la formazione delle persone "non addette ai lavori" diventa fondamentale per poter intervenire prontamente in caso di malore. L’Asl Toscana Sud Est realizza puntualmente iniziative di formazione sulle tecniche rianimatorie di base, non solo rivolte ai professionisti, ma anche alle persone comuni, così come è stato fatto in numerose scuole, dove sono stati formati centinaia di studenti e insegnanti. Dopo i saluti della direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est, Simona Dei (nella foto) e della sindaca Elena Nappi, il dottor Riccardo Bolognini, medico del 118 e responsabile della formazione emergenza-urgenza per la provincia di Grosseto, con spiegazioni e simulazioni su appositi manichini, illustrerà passo per passo ai presenti quali sono e come si effettuano le tecniche del massaggio cardiaco insieme all’uso del Dae. Nelle dimostrazioni saranno impegnati medici e infermieri in forza al 118.