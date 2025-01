Manca personale amministrativo e un magistrato

Dall’analisi della relazione a firma del procuratore capo Maria Navarro (foto), inviata al procuratore generale della Corte di appello di Firenze, in occasione dell’ apertura dell’anno giudiziario, le carenze di organico in generale, per quanto riguarda la procura di Grosseto sono sotto al 30 per cento che sembra essere la media registrata negli altri circondari. E riguarda soprattutto il personale amministrativo. Nell’ambito dei magistrati, infatti, al momento della stesura della relazione ne manca uno, la dottoressa Anna Pensabene, trasferita alla procura di Tivoli. La pianta organica prevede otto magistrati togati – procuratore capo e sette sostituti – e otto Vpo, ne mancano due, dal 29 maggio 2020. Per quanto riguarda il personale amministrativo, invece, le carenze appaiono più elevate: il 21%, tra questi un dirigente un cancelliere e un segretario giudiziario. Altra voce riguarda chi risulta in servizio, ma non è di fatto presente in ufficio. In questo caso la carenza di organico raggiunge il 26%, con la scopertura di un posto da dirigente amministrativo, un assistente giudiziario, assenti per essere stati applicati ad altro ufficio o per maternità. Nel periodo perso in esame - dal primo luglio 2023 al 30 giugno 2024 - sono stati iscritti 4.870 procedimeti contro persone note, 6.210 contro ignoti, 571 davanti al giudice di pace. Ne sono stati definiti 4.909 contro persone note, 6.238 contro ignoti e 577 davanti al giudice di pace.