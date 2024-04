Madonnino e Game Fair. Su il sipario sulle fiere

Tutto pronto per dare il via ai quattro giorni con l’evento outdoor più grande del territorio nazionale. Attesa giunta al termine per la quarantaquattresima edizione della Fiera del Madonnino e la trentaduesima edizione del Game Fair organizzati da Grosseto Fiere. Il taglio del nastro sarà oggi alle 12.

Quest’anno ai vertici di Grossetofiere è caduto l’occhio sulla risposta data da un bambino della quinta elementare della scuola di via Einaudi in un esercizio sulle misure in euro. Alla domanda "cosa compreresti con dieci euro?" la risposta è stata un po’ inaspettata: "Il biglietto per la Fiera del Madonnino". Così, il giovane studente è stato premiato dal direttore Carlo Pacini e dal presidente Andrea Masini perché "rappresenta in modo simbolico – dicono – il futuro della Fiera del Madonnino che vogliamo augurarci che riservi ancora tantissime edizioni, ma anche di tutta l’agricoltura del territorio non solo grossetano".

La fiera, anzi le sue fiere in una, che ricoprono 250mila metri quadrati dedicati ad agricoltura, ruralità, attività sportive e ricreative all’aria aperta, è tornata con un programma ampio di attività dedicate sia ai grandi che più piccoli con fattorie didattiche e laboratori di caseificazione, smielatura. Tante attività, tanti convegni per un grande pubblico: sono 5800 posti auto nei parcheggi, 284 espositori presenti, 220 tensostrutture, 3 ristoranti, 8 punti ristoro, 10 aree interattive, 110 persone dello staff. Grande spazio e focus sulla biodiversità, specialmente razze in via d’estinzione grazie alla vetrina zootecnica con Arat e Aia e agli animali, impegnati anche in spettacoli. Saranno dunque 35 scuderie, 100 animali impegnati in esibizioni, 200 in esposizione. Anche un’altra vetrina avrà notevole spazio al padiglione Innovation Farm 2024, sarà un’esclusiva per presentare le più recenti innovazioni del settore dell’agricoltura 5.0, in collaborazione con Confindustria. Il Game Fair presenterà più di duecento spettacoli nei tre giorni con specialità legate al mondo del cavallo, falconeria, pappagalli, cinofila e molto altro. In programma anche tante interattività come il tiro con l’arco, fionda, balestra, aria compressa e metal detector, per i più coraggiosi l’esperienza del parco survivor e sette linee sui campi di tiro.

