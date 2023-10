Madame a Grosseto: venerdì 3 novembre al Teatro Moderno

Agli appuntamenti precedentemente annunciati per la tournée autunnale, che la porterà nelle principali città italiane, va ad aggiungersi la data zero del tour autunnale, che si terrà venerdì 3 novembre al Teatro Moderno di Grosseto, una data a cura di Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Grosseto. Le prevendite sono disponibili su TicketOne. Insieme a Madame sul palco ci sarà la band che la accompagna in tour dal primo momento: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) (tastiere), Estremo (Enrico Botta) (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso). Il 2023 di Madame è sicuramente un anno pieno di soddisfazioni e traguardi importanti. Il suo secondo album "L’amore" è uscito il 31 marzo e ha debuttato alla #1 della Top Album. Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L’amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, viventi e non, e proprio come l’aria, se non ci fosse, non ci sarebbe modo di esistere. Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato multiplatino e presentato a Sanremo 2023 "Il bene nel male", scritto e composto da Madame.