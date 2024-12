Ma i poveri saranno sempre con noi

Quello del sociale è un tema delicato per le amministrazioni, perché i soldi sono pochi e i bisogni sono tanti. Da qui la possibilità che nascano dissensi anche in seno alle maggioranze che sostengono le amministrazioni. Ma le polemiche le porta via il vento, mentre il freddo si fa sentire e così giustamente il Coeso, che gestisce i servizi sociali per il Comune, ha annunciato che domani riaprirà il dormitorio per i senza dimora. Del resto l’indigenza, i bisogni economici, si stanno diffondendo sempre più, anche tra chi un tetto sotto cui dormire ce l’ha. Per questo istituzioni, ma anche cittadini, non possono voltare le spalle, perché come disse un vecchio prete, nel congedarsi da Grosseto, "non vi dimenticate mai dei poveri".