Luoghi del Tempo. Con Iannacone nel monastero

La seconda giornata de "I Luoghi del Tempo" in programma oggi porta il pubblico di appassionati e seguaci del festival maremmano all’antico monastero della Badia Ardenghesca di Civitella Marittima, uno dei massimi esempi di architettura romanica in Maremma.

Protagonista di questo appuntamento sarà il giornalista e autore televisivo Domenico Iannacone, pronto al ritorno in prima serata su Rai Tre (da giovedì prossimo) con il suo iconico programma "Che ci faccio qui": una nuova serie in tre puntate, in cui Iannacone ripercorre, a distanza di diversi anni, un viaggio nel profondo Sud del Paese, per capire se qualcosa è mutato o se tutto è rimasto come un tempo. Ed è proprio il titolo del programma che dà il nome alla passeggiata teatrale che si terrà a Civitella, a partire dalle 18, insieme all’architetto Paolo Tiezzi e al giornalista Enrico Pizzi.

A seguire, alle 19, sarà la Leggera Electric Folk Band ad animare la serata del festival: una formazione musicale unica nel suo genere in Toscana, che unisce la potenza del rock alla poesia della musica popolare, con un punto di forza importante come la rivalutazione dei vecchi canti popolari.

La serata si chiuderà alle 20 con un aperitivo a base di prodotti enogastronomici e vitivinicoli del territorio, offerti dalla Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano e Azienda Agricola La Maremmana.

La rassegna "I Luoghi del Tempo" proseguirà per tre fine settimana consecutivi per chiudersi il 9 giugno, con grandi nomi dello spettacolo e della cultura italiani in programma, come Paolo Rossi, Altan, Paolo Hendel, Franco Arminio, Erica Mou, Moni Ovadia in un progetto speciale insieme a Gabriele Coen e Ziad Trabelsi, Mario Perrotta, Peppe Voltarelli, Michele Staino. Sono già due i sold out registrati: il 31 maggio in Feniglia, per Franco Arminio ed Erica Mou, e l’8 giugno a Castiglione della Pescaia per l’omaggio a Sergio Staino (protagonisti Altan, Paolo Hendel, Michele Staino e la Big Bang Orchestra).